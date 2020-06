Quoi surveiller aujourd’hui ?

Vers un retour à la normale

Le déconfinement progresse encore un peu plus au Québec. Aujourd’hui, c’est au tour des salons de coiffure, d’esthétique et de tatouage ainsi qu’aux centres commerciaux de rouvrir leurs portes, à l’extérieur de la grande région de Montréal et de la MRC de Joliette.

Il redevient également possible pour les Québécois, toujours hors de la grande région métropolitaine, d’aller faire du camping, de louer une maison de campagne, de réserver un chalet dans les parcs de la SÉPAQ, selon certaines règles strictes. Les pourvoiries peuvent aussi reprendre leurs activités sous certaines conditions.

Les palais de justice à travers la province commencent également à rouvrir progressivement.