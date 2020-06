4 Après les trajets du matin et du soir, Cynthia Barabé désinfecte tous les bancs de son autobus. La processus prend une quinzaine de minutes. « Chaque compagnie a fait à sa façon dû au fait qu’il n’y avait pas de directives claires et établies », soutient Mélanie Viens, son superviseur pour Les Transports Scolaires Viens Inc, qui emploie Mme Barabé. Marie-France Coallier Le Devoir