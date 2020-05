Quoi retenir de la fin de semaine?

Une crise sociale se dessine aux États-Unis

La colère gronde chez nos voisins du sud. Depuis la mort de George Floyd, un Afro-Américain, aux mains d’un policier blanc à Minneapolis lundi, des manifestations contre le racisme et la violence policière ont éclaté dans de nombreuses villes américaines cette fin de semaine : New York, Philadelphie, Dallas, Los Angeles, Atlanta, Miami, Chicago et Washington, pour ne nommer que celles-là. En raison d’émeutes violentes qui ont suivi des rassemblements généralement pacifiques, des policiers et des militaires patrouillent dans les rues des grandes villes des États-Unis.

Preuve de l’ampleur de la situation, des milliers de soldats de la Garde nationale ont été déployés dans 15 États américains de même qu’à Washington. Des couvre-feux ont été instaurés à plusieurs endroits. Samedi soir, le président Donald Trump a promis de « stopper la violence collective » et a accusé l’extrême gauche d’en être responsable.

Ce mouvement fait aussi des vagues au Canada. Une manifestation a eu lieu samedi à Toronto, et une autre se tient dimanche soir à Montréal.