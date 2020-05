Des milliers de personnes rassemblées contre le racisme à Toronto

Des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans les rues du centre-ville de Toronto pour protester contre ce que les organisateurs ont qualifié de racisme anti-noir et anti-autochtone dans le monde.

La manifestation, organisée par un groupe baptisé « Not Another Black Life » survient dans la foulée de la mort très médiatisée d’un Noir non armé par des policiers blancs à Minneapolis, aux États-Unis.

Des manifestations similaires se sont déroulées dans de nombreuses villes américaines. Plusieurs ont tourné à la violence.

À Toronto, les manifestants ont scandé divers slogans : « pas une autre vie noire », « abolissez la police », et « pas de justice, pas de paix. »

Une forte présence policière a suivi le rassemblement.

Une manifestation similaire est prévue dimanche devant le quartier général du Service de police de la ville de Montréal, au centre-ville.

Un policier du Minnesota fait maintenant face à une accusation de meurtre au troisième degré relativement à la mort de George Floyd, un homme noir qui cherchait à respirer pendant qu’un agent appuyait sur son cou avec un genou. La scène a été filmée.

L’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario examine les circonstances entourant la mort de Regis Korchinski-Paquet, qui est tombée du balcon d’un appartement du 24e étage à Toronto, alors que la police était chez elle, mercredi.

Une avocate représentant la famille de la victime a dit que les proches ne veulent pas voir de violence, mais souhaitent connaître les causes du décès.

Dans un communiqué publié samedi, Me Knia Singh a déclaré que la famille n’avait ni organisé ni planifié la manifestation. La famille dit qu’elle remercie les organisateurs d’avoir attiré l’attention sur une « affaire très grave ».

Le maire de Toronto, John Tory, a qualifié la colère de la communauté compréhensible, décrivant le racisme anti-noir comme « un fait dans notre société ». Il a encouragé les manifestants à pratiquer la distance physique à la lumière de la pandémie de COVID-19.

Des manifestants ont aussi réclamé « la justice pour Regis », au cours de la marche.