1 Aalborg (Danemark), le 27 mai 2020 | Deux ours polaires se reposent dans leur enclos du zoo d’Aalborg, au Danemark. Le déconfinement dans ce pays de 6 millions d’habitants est amorcé depuis quelques semaines déjà. Après les magasins, centres commerciaux, écoles, bars et restaurants, ce sont les zoos qui ont pu rouvrir leurs portes cette semaine. En date de vendredi soir, on comptait quelque 11 600 cas d’infection et plus de 560 personnes ayant succombé à la maladie. Henning Bagger Agence France-Presse