Le racisme se perpétue et multiplie les victimes

« Il ne faut jamais banaliser la mort d’une personne noire non armée. »

Dans un bref échange par courriel avec Le Devoir, Donna Brazile, première femme noire américaine à avoir dirigé une campagne électorale aux États-Unis, celle d’Al Gore en 2000, a dénoncé vendredi, comme beaucoup d’autres depuis plusieurs jours, le racisme systémique qui a coûté la vie cette semaine à George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, mort asphyxié sous le genou d’un policier blanc lors d’une arrestation musclée à Minneapolis.

« Cette mort ne doit pas être analysée dans la pensée politique habituelle. C’est une question de vie. Une vie qui compte. Point. Et en tant qu’être humain, ma vie ne devrait pas dépendre de la prochaine élection », a résumé l’ex-présidente du Comité national démocrate et stratège politique influente.

La douleur a continué à s’exprimer toute la journée hier, au terme de trois jours de manifestations populaires dans la métropole du Minnesota, tensions qui ont culminé dans la nuit de jeudi à vendredi dans des pillages et l’incendie du poste de police où les policiers à l’origine de cette énième bavure touchant un citoyen noir étaient en service. Un couvre-feu à partir de vendredi soir a ainsi été décrété par les autorités, lequel n’a pas été respecté.

Des manifestations ont aussi gagné plusieurs grandes villes américaines hier, dont Détroit, Houston et New York. À Washington, des centaines de personnes se sont massées devant la Maison-Blanche en soirée, afin de scander leur colère, face au président.

Photo: Kerem Yucel Agence France-Presse

En après-midi, les autorités américaines ont cherché à apaiser les foules en colère en annonçant l’arrestation de Derek Chauvin, le policier soupçonné d’être à l’origine de la mort de M. Floyd par strangulation, comme l’a mis en lumière une vidéo qui a largement circulé depuis lundi. Une enquête et un procès vont devoir démontrer sa culpabilité hors de tout doute. L’homme est accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire.

« Le meurtre de George Floyd est extrêmement dérangeant, mais malheureusement pas très surprenant, compte tenu de l’histoire raciste du système de justice pénale aux États-Unis, a résumé en entrevue la sociologue américaine Jessica Paige, spécialiste de la culture afro-américaine à l’Université de l’Iowa. Ce système est conçu pour restreindre les droits des Afro-Américains en les empêchant d’avoir les mêmes chances et d’accéder de manière équitable aux mêmes ressources que les citoyens blancs américains. Il y parvient d’ailleurs en pratiquant l’incarcération massive et l’assassinat, approuvé par l’État, d’hommes et de femmes afro-américains. »

Cette discrimination historique et violente est persistante dans le temps, comme l’a souligné l’ancien président Barack Obama dans un long message publié sur le réseau Facebook vendredi dans lequel il reliait le drame de Minneapolis à la tragédie des Afro-Américains dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. Cette tranche de la population est la plus touchée par la maladie en raison d’une pauvreté accrue et d’un accès limité au réseau de la santé.

« Nous devons nous rappeler que, pour des millions d’Américains, être traité différemment en raison de l’origine ethnique est tragiquement, douloureusement, désespérément « normal » — que ce soit en traitant avec le système de soins de santé, en interagissant avec le système de justice pénale, en faisant du jogging dans la rue ou tout simplement en regardant les oiseaux dans un parc. »

Il fait référence ici au meurtre de Ahmaud Arbery, abattu par un père et son fils armés fin février alors qu’il joggait dans un quartier résidentiel et à l’attaque gratuite contre Christian Copper par une jeune femme blanche dans Central Park qui l’accusait à tort de harcèlement en simulant même l’hystérie au bout du fil en appelant la police.

« Cela ne devrait pas être "normal" en 2020 en Amérique, a-t-il ajouté en appelant les Américains à « travailler ensemble pour créer une "nouvelle normalité" où l’héritage de la bigoterie et de l’inégalité de traitement cessera d’infecter nos institutions et nos cœurs ».

Jeter de l’huile sur le feu

En fin de journée, le président actuel s’est défendu de chercher à attiser la violence à Minneapolis après la publication d’un tweet menaçant les pilleurs de représailles par balles. « Ces voyous déshonorent la mémoire de George Floyd, et je ne le laisserai pas faire », a-t-il écrit en pleine nuit, après avoir vilipendé le maire de la ville, Jacob Frey, « un gauchiste radical faible », selon lui. « Quand le pillage commence, la fusillade démarre », a-t-il prévenu, en assurant que le gouverneur de l’État avait son appui et celui de l’armée.

Le message a été identifié par Twitter en raison de son infraction aux règles du réseau « relatives à la glorification de la violence », mais il n’a pas été effacé pour des raisons d’« intérêt pour le public », a justifié Twitter. Une alerte similaire a été ajoutée à la reproduction du message sur le compte officiel de la Maison-Blanche.

L’expression « quand le pillage commence, la fusillade démarre », fait écho à une déclaration inventée par le chef de la police de Miami en 1967 en plein cœur des manifestations pour l’affirmation des droits civiques de la communauté noire dans plusieurs quartiers populaires de la Floride. Sa charge raciste est sans équivoque aux États-Unis.

C’est la deuxième fois cette semaine que Twitter surligne le caractère problématique d’un commentaire du président américain sur ce réseau, soulevant l’ire du milliardaire qui a signé un décret jeudi visant à faciliter les poursuites contre les réseaux en cas d’atteinte à la liberté de parole, ce dont il prétend être la victime.

Pour Jessica Paige, ses « déclarations encourageant la police à tirer sur des manifestants à Minneapolis ne sont finalement qu’un rappel de plus de sa longue histoire de déclarations et d’actions racistes, dit-elle. Cela nous rappelle que le président actuellement élu des États-Unis est un suprémaciste blanc », qui cherche à interpeller sa base électorale à travers la tragédie de Minneapolis.

Lors de sa campagne de 2016, M. Trump n’avait pas manqué de stimuler le sentiment anti-noir au sein de son électorat en qualifiant de « menace » le mouvement Black Lives Matter qui cherchait alors à dénoncer les meurtres de plusieurs citoyens afro-américains par des policiers blancs, en Louisiane et au Minnesota.

« J’aimerais pouvoir dire que les événements de Minneapolis vont devenir un point tournant, mais l’histoire nous a appris qu’il va y avoir probablement des correctifs et des concessions temporaires pour la communauté noire, mais pas de véritable changement du système, conclut la sociologue américaine. Je crois que la seule manière possible pour ça est d’augmenter l’accès des Afro-Américains aux ressources et aux postes de pouvoir. »