Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le lancement du premier vol habité de SpaceX, prise 2

Ce qui devait être le grand retour de la conquête spatiale américaine s’est avéré un pétard mouillé mercredi, quand SpaceX a été forcée de reporter in extremis le lancement de son premier vol habité en direction de la Station spatiale internationale.

Si les conditions météo sont favorables, elle décollera de Cap Canaveral à 15 h 22 ce samedi. Et cette fois, la décision sera prise en matinée — et non pas 17 minutes avant l’heure prévue. Et si ce n’est toujours pas possible, une fenêtre de lancement reste ouverte dimanche à 15 h.

Le président américain devrait de nouveau être présent au centre spatial Kennedy pour l’occasion.