Le Défi de l’info du 29 mai: Twitter, Hong Kong… et coronavirus

La Terre a enfin recommencé à tourner cette semaine, le déconfinement prenant place peu à peu en Europe et au Québec. Le Devoir vous propose de vérifier vos connaissances sur l’actualité de cette semaine (et sur la crise de la COVID-19) grâce à notre jeu-questionnaire de dix questions. Vous pourrez comparer vos résultats avec ceux des autres internautes qui auront tenté leur chance. À la fin du jeu, des hyperliens vous permettront d’en apprendre plus sur les nouvelles qui vous auraient échappé. Bonne chance!