Le grand festival de cinéma We Are One

Les cinéphiles confinés auront de quoi se mettre sous la dent cette semaine. À partir d’aujourd’hui, et jusqu’au 7 juin, le grand festival numérique de cinéma We Are One bat son plein. L’événement gratuit hébergé par YouTube est le fruit d’une collaboration entre plusieurs prestigieux festivals internationaux — dont celui de Cannes — qui ont vu leurs plans tomber à l’eau cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Qu’y a-t-il au programme? Bien peu de premières, mais beaucoup d’entretiens, de leçons de cinéma et de grands classiques, heureusement, soulignait notre critique cinéma François Lévesque mercredi.