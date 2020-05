André Boisclair accusé d’agression sexuelle armée

L’ex-chef du Parti québécois André Boisclair a été accusé jeudi d’agression sexuelle armée à la suite d’un événement survenu à Montréal il y a six ans et demi.

« En agressant sexuellement [la victime, M. Boisclair], a commis l’infraction avec la participation d’une autre personne », peut-on lire dans le mandat d’arrestation visé. L’ancien politicien est aussi accusé d’avoir utilisé une arme pour commettre l’agression.

L’agression armée alléguée se serait produite le 8 janvier 2014. À l’époque, M. Boisclair était membre et président du Comité d’examen des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX). En juin 2014, il avait été nommé, à temps partiel, conseiller spécial du ministre de l’Environnement, David Heurtel.

Les documents de cour indiquent qu’un mandat d’arrestation visé a été lancé contre M. Boisclair. La date de sa comparution n’est toutefois pas encore déterminée.

Le lobbyiste a remis sans tarder sa démission à l’Institut de développement urbain du Québec (IDU), a appris Le Devoir. Il y était président-directeur général.

S’il est reconnu coupable au terme d’un procès, M. Boisclair est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 14 ans.

En 2018, M. Boisclair avait écopé d’une amende de 2000 dollars et d’une interdiction de conduire pendant un an pour avoir conduit en état d’ébriété en novembre dernier. Après avoir passé la soirée dans un restaurant, il avait heurté trois mois plus tôt un lampadaire avec son véhicule sur la rue Saint-Joseph, à Québec. « J’ai commis une importante erreur, j’en suis profondément désolé et je vais maintenant faire face à mes responsabilités en lien avec ce qui s’est passé », avait-il écrit sur Facebook, ajoutant que sa vie allait pourtant « bien dans toutes ses facettes ».

Le Parti Québécois se refuse à tout commentaire puisque l’affaire « est devant les tribunaux ».

D’autres détails suivront.