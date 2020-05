Le déconfinement de l’Europe, la suite

L’Europe poursuit son inexorable marche vers le retour à une vie plus normale.

La France, qui a décidé de miser sur la patience en vertu des presque 29 000 morts causés par la COVID-19 sur son territoire, doit dévoiler la deuxième étape de son déconfinement. Les cafés de Paris, où la situation s’est beaucoup améliorée ces derniers jours, pourraient ainsi reprendre vie plus tôt que prévu.

Dans la Suisse voisine aussi, on se donne un peu plus de liberté : les messes, mariages et autres baptêmes pourront de nouveau y être célébrés à partir d’aujourd’hui.

L’Écosse relâchera également certaines mesures : le sport extérieur y sera de nouveau autorisé.