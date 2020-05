Astérix et la COVID-19

Le plus connu des guerriers gaulois s’attaque à un nouvel adversaire aujourd’hui : la COVID-19. Mais pas de crainte, sa vie n’est pas en danger.

Un peu plus de deux mois après le départ d’Albert Uderzo, décédé le 24 mars dernier, cinq planches originales du créateur d’Astérix seront mises aux enchères au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris.

C’est à l’initiative de sa fille et de sa veuve que la vente a été organisée. « Nous avons tenu à faire ce qu’il aurait sûrement fait : soutenir et remercier en sa mémoire le personnel soignant, ces nouveaux héros du village France », peut-on lire dans le communiqué de la maison Artcurial.

La France reste l’un des pays les plus éprouvés par la COVID-19, avec près de 183 000 infections et plus de 28 000 morts, selon l’Université Johns Hopkins, bien que la progression de la maladie soit maintenant engagée sur une pente descendante.