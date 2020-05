Quoi surveiller aujourd’hui ?

Retour à la normale aux Communes ?

Le délicat sujet du retour aux Communes fait toujours débat à Ottawa. La dernière proposition des libéraux concernant la reprise des travaux parlementaires doit être débattue en Chambre aujourd’hui et, aux dernières nouvelles, elle ne faisait pas l’unanimité. Ils proposent d’ajouter une journée de plus aux réunions hebdomadaires du comité spécial sur la COVID-19, le tout se déroulant sous un format différent. Cela ferait donc un total de 4 réunions où un petit nombre d’élus se présenteraient en personne, et où les autres les rejoindraient via des écrans.