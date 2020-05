Quoi retenir de la fin de semaine?

Hong Kong crie de nouveau à l’injustice

La crise politique qui a secoué Hong Kong l’an passé semble avoir repris de plus belle ce week-end, dans la foulée du dépôt au Parlement chinois vendredi d’un texte jugé liberticide par les militants pro-démocratie de l’ex-colonie britannique. Pékin a demandé dimanche l’application « sans le moindre délai » de ce projet de loi qui interdit « la trahison, la sécession, la sédition et la subversion » à Hong Kong.

Des milliers de manifestants ont envahi les rues malgré l’interdiction de manifester à cause du coronavirus. La foule et les policiers se sont échangé divers projectiles et gaz lacrymogènes. Les forces policières ont fait état de 120 arrestations.