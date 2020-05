Quoi surveiller cette fin de semaine?

La fin du ramadan

Des millions d’êtres humains mettront fin à leur jeûne, ce dimanche, quand sera célébrée l’Aïd-el-Fitr. Cette journée, dont le nom signifie «petite fête» en français, marque la fin du ramadan.

Signalant la fin d’un mois de prières et de privations, la fête de l’Aïd-el-Fitr est habituellement soulignée par de grands repas entre proches et amis. Une tradition compliquée cette année par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné la fermeture des mosquées un peu partout sur la planète, notamment au Québec, et qui force encore une grande partie de l’humanité à se confiner.