La culture au temps de la COVID-19

On sait déjà que l’été se fera sans festivals à Montréal, mais se fera-t-il aussi sans culture?

Depuis maintenant plus de deux mois, le monde québécois des arts est au point mort. Et tant à Montréal qu’à l’extérieur de la métropole, on ignore toujours quand on pourra de nouveau remettre les pieds dans une bibliothèque, un théâtre ou une salle de cinéma.

On sait toutefois que la ministre de la Culture, Nathalie Roy (en photo), prendra part aujourd’hui à la grand-messe quotidienne de 13 h sur l’état de la pandémie au Québec, qui sera de nouveau dirigé par la vice-première ministre Geneviève Guilbault.