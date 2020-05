Le port du masque obligatoire en Espagne

En Espagne, on a choisi de ne pas baisser la garde face au coronavirus. À partir d'aujourd'hui, toute personne âgée de six ans ou plus devra porter un couvre-visage dans tout lieu public, y compris en pleine rue. Le port du masque était déjà obligatoire dans les transports en commun depuis le 4 mai.

L’Espagne reste l'un des endroits au monde les plus frappés par la pandémie avec près de 28 000 morts. Le pays a déjà entamé un lent déconfinement, qui continue toutefois d'exclure les grandes régions de Madrid et de Barcelone.

Signe des temps, l'Organisation mondiale de la santé doit également publier ce matin un guide sur le nouveau coronavirus à destination des jeunes.