Robots à tout faire

Les robots, c’est ta passion et tu voudrais en créer un pour de vrai ? Motive tes amis et demande à ton école, à ton centre de jeunes ou à ta bibliothèque de participer à la Compétition mondiale de robotique FIRST. Le but du jeu ? Concevoir un robot capable de pratiquer un sport et de relever des défis, le tout en moins de trois mois. À vos marques ! Prêts ? Partez ! À la mi-janvier, partout à travers la planète, les concurrents reçoivent un ensemble de pièces et le défi qu’ils auront à relever.

Cette année, 1600 jeunes Québécois ont travaillé sur la fabrication et la programmation d’un robot capable de ramasser et de lancer des ballons à une hauteur d’environ 2,50 mètres. Leur machine devait aussi être capable de s’accrocher sur une barre en mouvement située à 1,50 mètre de hauteur tout en gardant l’équilibre.

Pas de chance, comme toutes les compétitions qui devaient avoir lieu ce printemps, le challenge a été annulé cette année. Mais rien ne t’empêche de réfléchir déjà à la prochaine saison. Penses-y, tes talents de programmeur et de créateur pourraient bien te valoir un billet pour Detroit (États-Unis), où tu défendras tes chances face à des équipes venues du monde entier ! Et si tu es encore à l’école primaire, FIRST a aussi prévu un défi rien que pour toi à partir d’un ensemble de pièces LEGO avec capteurs, moteurs et briques programmables. Allez, tu as tout l’été pour motiver tes amis…

Inscriptions jusqu’à la mi-septembre — https://robotiquefirstquebec.org