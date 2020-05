Jeu-questionnaire: sur les chemins de l’école

Ce texte fait partie du cahier spécial Le petit D

Au Québec, tous les jeunes de ton âge ou presque fréquentent une école. Mais est-ce le cas partout dans le monde ? Teste tes connaissances et apprends-en plus sur les réalités des écoliers d’hier et d’aujourd’hui tout autour de la planète.



Selon les historiens, la première école publique du monde a été créée entre 143 et 141 avant notre ère. Sais-tu où elle se trouvait ?

> Au Canada

> En France

> En Australie

> En Chine

En Chine : Cette première école a été reconstruite plusieurs fois au fil des siècles. Elle a même repris son nom d’origine en 1983, Chengdu Shishi.

Vrai ou faux ? En Italie, au lieu d’une cérémonie de remise de diplômes, les élèves emmènent leurs professeurs au restaurant et leur offrent le repas.

Vrai : En Italie, le « dîner avec les professeurs » remplace la cérémonie de remise de diplômes !

En Égypte, à l’époque des pharaons, on apprenait l’écriture, le sport et les arts…

> À tous les enfants

> Aux garçons

> Aux filles

> À personne

En Égypte ancienne, seuls les garçons des familles les plus riches recevaient une éducation.

En Amérique du Nord, les élèves ont de longues vacances d’été parce que…

> Il fait trop chaud pour étudier

> Ça permet de mieux assimiler les apprentissages de l’année

> Auparavant, les enfants retournaient travailler à la ferme

> C’est si agréable d’être en vacances

Auparavant, les enfants retournaient travailler à la ferme pour aider leurs parents durant les moissons. Avant que cette coupure estivale ne soit officiellement mise en place, l’absentéisme était important durant les mois d’été.

Vrai ou faux ? En Finlande, les enfants commencent l’école à l’âge de sept ans seulement et ne sont évalués pour la première fois… que six ans plus tard.

Vrai : Les petits Finlandais ne sont sanctionnés d’aucune note pendant les six années du cycle primaire. Cela peut sembler paradoxal, mais la Finlande a développé l’un des systèmes éducatifs les plus performants au monde en demandant aux élèves de passer moins de temps à l’école et en leur donnant moins d’examens et de devoirs.

Dans quelle partie du monde se trouve plus de la moitié des enfants qui ne vont pas à l’école ?

> En Amérique du Nord

> En Amérique latine

> En Afrique

> En Europe

Le taux de scolarisation est le plus bas en Afrique, mais il est également alarmant en Asie du Sud et de l’Ouest. Selon l’UNESCO, les deux tiers des jeunes de la planète sont scolarisés au secondaire. Tandis que ce taux atteint 92 % dans les pays riches, il n’est que de 33 % en Afrique subsaharienne, et peine à atteindre la moyenne mondiale en Asie du Sud et de l’Ouest (60 %).

Dans le monde, environ 793 millions d’adultes ne savent ni lire ni écrire. En Afrique, la grande majorité des analphabètes sont…

> Des hommes

> Des femmes

La grande majorité des personnes analphabètes dans le monde sont des femmes, mais avec un taux de 57 % seulement, c’est l’Afrique subsaharienne qui accuse le plus faible niveau au monde d’alphabétisation chez les femmes.

Vrai ou faux ? Plus une femme est scolarisée, plus ses enfants le seront également.

Vrai : Une étude de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) souligne que le décrochage scolaire des filles a une incidence directe sur la scolarité des enfants qu’elles auront, garçons ou filles. Le décrochage scolaire ressort comme étant grandement relié à la sous-scolarisation des mères et à leur difficulté à accompagner leurs enfants dans leur parcours scolaire.