Et si tu créais un potager pour la biodiversité?

Ce texte fait partie du cahier spécial Le petit D

Avec la belle saison qui revient, c’est l’occasion idéale de créer un jardin « nourricier » avec ta famille. Petit ou grand, en pots sur un balcon ou en terre en avant ou en arrière de chez toi, toutes les options sont possibles. Cette expérience proposée par Espace pour la vie pourrait être triplement utile, car en plus de te faire découvrir une nouvelle activité, elle te permettra d’apporter de délicieux ingrédients à table tout en donnant un coup de pouce aux autres formes de vie autour de toi !​



Matériel nécessaire

1 pot rond d’au moins 40 cm de diamètre ou une jardinière rectangulaire de 60 cm de longueur

De la terre

Du compost

3 plantes choisies dans notre tableau

Étapes à suivre

Repère le coin extérieur le plus ensoleillé chez toi (dans ta cour ou sur ton balcon) afin de déterminer à quel endroit tu installeras ton jardin nourricier.

Choisis les trois plantes que tu souhaites déguster cet été. Encercles-en une par catégorie, dans le tableau à droite.

Remplis ton contenant en mélangeant ⅔ de terre et ⅓ de compost. Dispose comme tu en as envie les plantes que tu as choisies, en prenant soin de laisser beaucoup de distance entre elles, car en poussant elles occuperont plus d’espace. Arrose en profondeur. Tu peux aussi couvrir la surface d’un paillis pour conserver l’humidité, mais ce n’est pas obligatoire. Bon jardinage et bon appétit !

Pour profiter d’une foule de conseils des experts du Jardin botanique de Montréal, visite espacepourlavie.ca/jardin-nourricier.