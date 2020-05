Fabrique un hôtel à insectes

Pour réduire les risques d’infection et de parasitisme entre les insectes, il est recommandé de remplacer les matériaux en contact avec les insectes, ou du moins de les nettoyer chaque année. Aussi, bien que les effets bénéfiques de nichoirs à pollinisateurs pour le jardin soient bien documentés, leurs effets sur la biodiversité locale et régionale restent déterminer. Certaines études indiquent que les espèces introduites, plus généralistes, sont les premières à bénéficier de ces installations. L’Insectarium de Montréal lancera, au cours de l’été 2020, un projet visant à mieux connaître les espèces bénéficiant de ces structures.