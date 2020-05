Le prochain pan du déconfinement du Québec

Le premier ministre François Legault en avait déjà glissé un mot hier : on devrait connaître « dans les prochains jours » le reste du chemin qu’empruntera le Québec vers son déconfinement. Et l’on sait déjà que la réouverture des salons de coiffure y figure plus tôt que tard.

Comme d’habitude, le point de presse quotidien sur l’état de la pandémie au Québec se tiendra à 13 h. Mais cette fois, il sera animé par la vice-première ministre, Geneviève Guilbault.

Ici comme ailleurs, le monde continue de lever le poids qu’il s’était imposé. Ce mercredi marquera notamment la réouverture des parcs et des plages d’Espagne, condamnés il y a maintenant plusieurs semaines afin de freiner la propagation de la COVID-19.