Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

Traquer la COVID-19 à l’aide d’une application ?

Nous vous en avions parlé dimanche et cela s’est concrétisé lundi : l’Institut québécois d’intelligence artificielle (MILA) a dévoilé une application de traçage de la COVID-19 qui prétend pouvoir limiter sa propagation. Intégrée aux téléphones intelligents, l’application permettra de recueillir et de colliger en réseau des informations, ce qui, dit-on, permettrait de calculer les risques d’être infecté par le virus.

Quid de la protection de la vie privée ? Selon MILA, l’application ne communiquera jamais le lieu précis de chaque rencontre, son moment, et l’identité des personnes présentes au serveur central. La communication entre chaque téléphone et le serveur se ferait par l’entremise de réseaux cryptés. L’Institut est en discussion avec Ottawa et plusieurs gouvernements provinciaux et territoriaux en vue d’autoriser son utilisation dans les prochaines semaines. Si l’application obtient le feu vert de Québec, son utilisation se fera sur une base volontaire.