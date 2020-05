3 Caxias do Sul (Brésil), le 13 mai 2020 | L’employé d’un centre commercial de Caxias do Sul, au Brésil, désinfecte les lieux, protégé des pieds aux oreilles par sa combinaison. La pandémie continue de s’accélérer au pays et, malgré la situation, son président, Jair Bolsonaro, reste fermement opposé au confinement de sa population qu’il appelle tous les jours à reprendre le travail. Il revient toutefois aux gouverneurs et aux maires de décider des mesures à adopter afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. Silvio Avila Agence France-Presse