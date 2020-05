La COVID-19 gagne du terrain chez les aînés

La COVID-19 continue de se propager dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires au Québec. Ce sont maintenant 332 milieux de vie qui sont touchés, soit 26 de plus qu’il y a une semaine. Au total, 5139 résidents sont atteints de la maladie, un bond de 335 cas. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, assure toutefois que le nombre de CHSLD en situation critique diminue. Les syndicats d’employés demeurent inquiets.

En point de presse mercredi, la ministre McCann a tenu à souligner que les CHSLD « rouges » — c’est-à-dire ceux dont 25 % des résidents sont infectés — sont en baisse. « Et ça, c’est parce que les résidents guérissent aussi, a-t-elle dit. Il y a des résidents qui ont guéri. Ça, c’est une bonne nouvelle. Mais, encore une fois, on continue parce que la situation est toujours difficile. »

La COVID-19 a fait jusqu’à présent 2686 morts dans les CHSLD, les résidences privées pour aînés et les ressources intermédiaires. Le nombre de décès par jour semble toutefois en baisse depuis près de dix jours, selon un nouveau graphique mis en ligne par le gouvernement.

Les médias et la population sont toutefois toujours tenus dans le noir quant aux établissements touchés par la COVID-19 et en situation critique. Depuis plus d’une semaine, le tableau faisant état de la situation n’apparaît plus sur le site Internet du gouvernement portant sur la situation du coronavirus au Québec. « C’est moi qui ai demandé de retirer le tableau, pas parce que je ne veux pas être transparent, mais parce que les données ne sont pas bonnes », avait déclaré le premier ministre François Legault le 5 mai dernier.

Mercredi, le premier ministre ne disposait toujours pas de la proportion exacte de cas de COVID-19 par résidence (facteur qui détermine si un établissement est « rouge »).

« Pourquoi on ne l’a pas résidence par résidence, puis avec le pourcentage ? a dit François Legault. Je vais vous donner la réponse que j’ai eue ce matin. C’est que les statistiques ont été faites selon le nombre de lits. » Or, a-t-il expliqué, des lits sont inoccupés, ce qui fausse la donne. « Actuellement, ils sont en train de ramasser les données, a-t-il ajouté. On m’a promis que, peut-être même cet après-midi, on aurait terminé au moins pour les CHSLD. » En milieu de soirée, le tableau n’était toujours pas en ligne.

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, « ça se calme », dit la Dre Sophie Zhang, cocheffe adjointe de l’hébergement. Ses 15 CHSLD sont touchés, mais le dernier en date, l’Hôpital chinois de Montréal, n’a qu’un cas. « Le premier a été détecté il y a une semaine et c’est toujours un seul cas actuellement », indique-t-elle. Ailleurs, la situation s’améliore, selon elle. Il n’y a « presque pas de nouveaux cas » dans les CHSLD qui ont subi les premières flambées, comme le CHSLD Yvon-Brunet, précise-t-elle.

Les équipes sont mieux préparées à faire face aux éclosions, souligne la Dre Sophie Zhang. À l’Hôpital chinois de Montréal, l’unique cas a été isolé immédiatement, explique-t-elle. Tous les patients de l’unité où il résidait, ainsi que l’ensemble des employés de l’établissement, ont subi un test de dépistage. « Nous avons ensuite testé tous les patients de l’hôpital », dit la Dre Sophie Zhang. Le CIUSSS a désormais la capacité de tester, dit-elle, ce qui n’était pas le cas il y a un mois, en raison d’un manque d’écouvillons.

Les syndicats, eux, déplorent que les employés se déplacent toujours entre les zones « chaudes » et les « zones froides », ce qui peut contribuer à la contamination. « C’est un facteur majeur, dit Jeff Begley, président de la Fédération de la santé et des services sociaux (CSN). Il y a beaucoup moins de déplacements entre les zones rouges et froides qu’auparavant, mais il y en a encore. »

Ces mouvements de personnel sont fréquents, estime pour sa part Kathleen Bertrand, présidente de la FIQ–Syndicat des professionnelles en soins du Nord-de-l’Île-de-Montréal. Lors des quarts de nuit, durant lesquels les employés sont moins nombreux, une infirmière peut être amenée à prodiguer des soins dans les zones infectées et non infectées, cite-t-elle en exemple.

Kathleen Bertrand croit que les unités tièdes, où séjournent des patients suspectés d’être atteints de la COVID-19, posent aussi problème. Le personnel doit changer d’équipement lorsqu’il passe d’un patient suspecté devenu positif à un patient qui attend le résultat de son test. « Quand on s’habille et se déshabille, il y a risque de contamination », dit-elle. Le matériel de protection (blouse, lunettes, masque, visière, etc.) est toutefois suffisant depuis une semaine environ, selon elle.

De son côté, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) déplore que des proches aidants visitent leurs proches en CHSLD sans avoir été dépistés à la COVID-19 au préalable. « C’est un groupe qu’on aurait dû tester, croit la présidente de l’APTS, Andrée Poirier. On s’explique mal cet assouplissement. » Des gens asymptomatiques peuvent en contaminer d’autres, dit-elle.

Lors du point de presse mercredi, le premier ministre Legault a défendu cette nouvelle politique. Les proches aidants sont les bienvenus dans les 2600 résidences. « On va fournir l’équipement de protection, masques, blouses, gants et tout ce qu’on voudra, [selon qu’on est] dans une zone froide ou chaude, mais on va permettre aux proches aidants d’y aller », a dit le premier ministre. Jusqu’à présent, huit résidences ont obtenu une dérogation pour ne pas accueillir de proches aidants pendant un certain temps, affirme le gouvernement.