La santé mentale de la planète

On dénombre désormais près 4,4 millions d’infections au nouveau coronavirus sur la planète, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins. Et ici comme ailleurs, on s’intéresse de plus en plus aux effets de la pandémie — et des mesures de confinement — sur la santé mentale de l’humanité.

L’Organisation des Nations unies doit d’ailleurs publier un rapport sur la question ce matin à Genève.

Au plus fort de la crise, faut-il le rappeler, on demandait à plus de la moitié de l’espèce humaine de rester à l’abri chez elle.