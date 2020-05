La cuisine communautaire réinventée

1 «Comme on ne pouvait plus accueillir nos 43 groupes de cuisine collective dans nos locaux, on a décidé de redéployer nos services en sens inverse», explique Benoist De Peyrelongue, directeur général de la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve (CCHM). «On cuisine maintenant pour eux et on leur livre ensuite la nourriture.» Hubert Hayaud Le Devoir