Revoir un être cher, comme un Noël en pleine pandémie

Quand il m’a présenté Noëlla en photo, en cherchant sur sa tablette, Jean-Guy s’est arrêté de parler. Plop ! Son image est apparue sur mon écran. Ils étaient là, lui et elle, crinière blanche et sourire craquant, malgré les presque 80 ans de la dame. Un moment de bonheur brut, surgi du passé. Du bonheur d’avant la pandémie. Un ange passe. « Excusez-moi, c’est difficile », susurre-t-il à l’autre bout de fil. « C’est difficile de voir ça aujourd’hui », a raconté l’ex-infirmier à la veille de renouer avec la femme de sa vie.

Mais mardi matin, le cœur battant la chamade, Jean-Guy Sirois, 67 ans, marié depuis 39 ans, a finalement pu retrouver sa conjointe de toujours, sa Noëlla, après avoir enfilé son habit d’astronaute et rempli des pages de formulaire à la Résidence L’Orchidée blanche de Laval. « C’est moi, minou ! »

« Même avec le masque, elle m’a reconnue, m’a serré la main ! Tout le long », a-t-il raconté à sa sortie, la voix étranglée par l’émotion. « Elle a parlé, parlé, parlé, pendant les trois heures de visite. Elle en avait tellement besoin. Quand j’ai dû partir, elle m’a dit en souriant : "Tu t’en vas ?" Mais elle était radieuse. »

Jean-Guy fait partie de ceux qu’on appelle platement les proches aidants. Mariés depuis 39 ans, lui et Noëlla, tous deux infirmiers de profession, ont passé leur vie à prendre soin des autres, à bichonner les malades, à faire du bien.

« C’est la femme de ma vie. On s’est rencontrés, j’avais 27 ans, elle en avait 39. Ça a été ma cheffe, j’ai marié la plus belle ! »

Mais la maladie à corps de Lewy a été diagnostiquée il y a 10 ans chez Noëlla, la même que celle qui a emporté Gilles Carle et le journaliste de Radio-Canada Pierre Nadeau. L’amoureux inconditionnel s’est occupé de son épouse à temps plein à la maison, jusqu’à ce que le virus du Nil ne le cloue à l’hôpital il y a 18 mois.

Aujourd’hui, quand il entend les ministres à Québec parler d’autoriser les « visites » en résidences et en CHSLD, il s’emporte. Pour Jean-Guy, ce n’est pas un « caprice », ni une gentillesse que de franchir le pas de la résidence où vit et vivra désormais sa conjointe. C’est s’assurer qu’il reste un minimum de sens à l’existence de sa conjointe et à sa propre vie, passée au chevet des autres.

« Je suis infirmier de carrière, pas un "visiteur". Avant la pandémie,j’étais là six jours par semaine. Elle est très, très bien traitée, mais le petit plus que je donne, c’est ça qui fait toute la différence », soutient l’ex-infirmier.

Ce « petit » plus, comme il dit, ce sont les marches, les douches fraîches données les chauds soirs d’été avant de la mettre au lit. « Aujourd’hui, je lui ai crémé les mains, puis massé les pieds. Ça a fait mon bonheur. C’est rien, mais c’était tout », affirme Jean-Guy Sirois, ému aux larmes.

Depuis le début de la pandémie, il n’y avait plus que le fil du téléphone pour le rattacher à sa douce moitié. Un mince cordon ombilical au bout duquel Jean-Guy, inquiet, n’entendait plus que respirer, plus qu’un souffle sans paroles.

Pour regagner ses petits moments d’éternité avec Noëlla, Jean-Guy a déployé monts et montagnes. Dès la mi-avril, après l’émission de la directive gouvernementale autorisant le retour des proches aidants dans les résidences pour aînés, il a réussi à passer un test de dépistage pour être « déclaré négatif » et pouvoir passer la porte. Mais la directive est restée lettre morte et le retour du chevalier servant est tombé à l’eau.

Quand la ministre des Aînés a déclaré le 5 mai dernier que les résidences auraient l’obligation dès le 11 mai d’autoriser la venue des familles, il n’a fait ni une ni deux et passé un second test. C’était avant que la ministre ne recule et fasse sauter l’obligation d’obtenir un résultat négatif pour les aidants naturels. Bon prince, malgré ses 38 ans de carrière comme infirmier, il a suivi sans rechigner le cours sur les mesures de prévention et d’hygiène exigé par la résidence.

Maintenant, Jean-Guy a retrouvé un sens à sa vie et sera l’ambassadeur de toute la famille auprès de Noëlla. Tout le temps que la pandémie durera. « Je peux y aller tous les jours, mais sans m’arrêter ou faire des courses en chemin pour ne pas risquer d’entrer en contact avec le virus. »

Comme un chevalier futuriste, il reviendra bientôt les mains vides, drapé dans sa combinaison, la tête coiffée de son casque de plastique. Ce nouveau visage où sa belle orchidée blanche, à la fin de la journée, a déposé tendrement un petit bisou.

Un mardi à Lévis

Cynthia Rancourt, elle, s’est rendue mardi avec ses deux filles de 11 et 13 ans à Lévis voir son papa pour une visite « en chair et en os » pour la première fois depuis deux mois. Son « petit » papa, costaud travailleur de la construction, invalide depuis un accident de la route, a intégré la résidence Mgr Bourget de Lévis en 2018 après qu’un AVC l’a laissé presque muet.

Depuis deux mois, malgré sa formation de préposée aux bénéficiaires, impossible pour Cynthia de passer la porte de ce milieu de vie. Après huit semaines de « coucous » et de simagrées gesticulées à travers la porte vitrée de l’entrée, son papa a eu droit à une première incursion mardi hors de la résidence en compagnie de sa fille et de ses petites-filles. Une vraie de vraie bouffée d’air frais.

Avec la fine neige qui saupoudrait le sol et le fleuve d’acier qui se découpait au loin, on se serait cru dans une scène de Paul à Québec, avec Papa Rolland et ses petits lapins.

« Il avait un masque. On ne voyait que ses yeux, mais il sautillait et dansait en disant : « Et oui, et oui ». Pas besoin de mots pour savoir qu’il était heureux », affirme Cynthia qui renoue avec la spontanéité, après des semaines de contacts fastidieux par téléphone.

« Au téléphone, il ne pouvait que dire oui ou non, ou bye bye. À chaque appel, c’était le jeu du cherche et trouve! Je suis à peu près la seule à pouvoir le comprendre. Avec les émotions, il n’y a que les sacres qui sortaient ! Il paraît que ça arrive souvent après un AVC », rigole Cynthia, proche aidante pour son papa.

Photo: Charles-Frederick Ouellet Le Devoir

En arrivant, Cynthia a déposé sur le pas de la porte un plein sac de victuailles : collations, desserts et autres petites gâteries. Et puis des chaussettes noires et des pantalons, réclamé par son paternel. Mais pas touche, avant le passage au sas de désinfection. Cabotin, papa a fait mine de commencer à geindre et à pleurer en voyant son sac à surprise lui filer entre les mains. Les filles ont bien rigolé.

« Ça va être notre réalité pour les prochains mois. Plusieurs personnes pensent que ce n’est rien, que c’est un détail de pouvoir aller voir ses proches. Mais pour eux, comme pour nous, c’est ce qui fait toute la différence. », affirme Cynthia.

Au moment du départ, grand-papa a fait un bisou de la main à ses petites-filles avant que les portes de la résidence, traversées d’un arc-en-ciel, ne se referment derrière lui. Un arc-en-ciel géant, mais pas aussi immense que celui qu’il y avait dans les yeux de Papi.