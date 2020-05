Reprise des audiences de la Commission Laurent le 20 mai

La Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse reprend ses audiences, mais en ligne. La commission, connue aussi sous le nom de commission Laurent, avait dû interrompre ses audiences aux quatre coins du Québec à la suite de l’état d’urgence créée par la COVID-19.

Les audiences régionales prévues entre le 17 mars et 28 mai ont toutes été annulées depuis la mi-mars.

Elles doivent reprendre, de façons ciblées, au cours des deux prochaines semaines, via des diffusions électroniques.

Les audiences régulières pouvaient déjà être suivies en ligne. Elles le seront désormais exclusivement via ce canal, toujours en direct. Les prochaines audiences auront lieu les 20, 21, 22, 26, 27 et 28 mai prochains. Les détails sur les horaires et les témoins à entendre seront publiés sur le site Internet de la Commission.

À ce jour, les commissaires ont reçu, entendu et analysés quelque 250 personnes, 200 mémoires, 500 appels et 1000 courriels de groupes et de citoyens de partout au Québec.

La présidente de cette commission, Régine Laurent, a répété à plusieurs reprises qu’elle prévoit toujours soumettre son rapport et ses recommandations finales au gouvernement au plus tard le 30 novembre 2020, même malgré la crise actuelle.