Quoi retenir de la fin de semaine?

Un pionnier du rock s’éteint

Little Richard, l’un des plus grands musiciens fondateurs du rock and roll, a rendu l’âme samedi. Le coloré pianiste et chanteur connu pour ses performances endiablées est décédé à l’âge de 87 ans. L’auteur de grands succès comme « Tutti Frutti » ou « Long Tall Sally » était atteint d’un cancer.

À l’instar de ses contemporains Chuck Berry ou Fats Domino, Little Richard a rendu populaire un style musical nouveau dans les années 1950 : le rock and roll. Mais, contrairement à ceux-ci, il s’est montré beaucoup plus provocateur, avec des tenues aux couleurs éclatantes et des coiffures abracadabrantes sur scène. Little Richard, ou Richard Wayne Penniman de son vrai nom, avait été parmi les premiers à être intronisé au Temple de la renommée du rock and roll, dans les années 1980.