5 « Ce sont mes sœurs qui sont malades, je ne veux pas les perdre, témoigne la soeur supérieure Céline Brousseau. Je voudrais faire plus, mais je n’y arrive plus. Des fois, je ne suis plus capable de marcher à la fin de la journée. Je travaille jour et nuit. Je ne pourrai pas faire longtemps comme ça… » Marie-France Coallier Le Devoir