7 Wenchang (Chine), le 5 mai 2020 | La Chine a lancé un nouveau vaisseau spatial mardi, depuis la base de Wenchang, sur l’île de Hainan. Il a fallu l’aide d’une fusée Longue-Marche 5B, la plus puissante du pays et dont c’était aussi le vol inaugural. C’est un pas de plus pour la Chine qui souhaite exploiter une station spatiale permanente et envoyer des astronautes sur la Lune. Agence France-Presse