Quoi surveiller cette fin de semaine?

Ce dimanche, « Une chance qu’on s’a »

Le Québec devrait vibrer au rythme du grand spectacle télé Une chance qu’on s’a, ce dimanche soir.

De 19 h 30 à 21 h, sur les ondes de TVA et de Télé-Québec, plus de 80 artistes se donneront le relais pour redonner un peu de couleur à ce printemps de pandémie. On comptera notamment dans le lot Gilles Vigneault, qui livrera pour l’occasion un message aux Québécois.

Seront aussi présents Céline Dion, Jean-Pierre Ferland, Ginette Reno, Les Trois Accords, Pier-Luc Funk, mais aussi Passe-Partout, Koriass, Alex Nevsky, Fred Pellerin et Bleu Jeans Bleu (en photo), et de nombreux autres.

Le spectacle servira également à recueillir des fonds pour SOS Violence conjugale et l’organisme de soutien aux aînés Les Petits Frères.