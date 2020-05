Chute historique des déplacements hebdomadaires d'avions au pays

Photo: Données: Statistique Canada

On l’a dit à plusieurs reprises depuis le début de la crise de la COVID-19: le secteur aérien a subi un arrêt brutal, en raison des mesures de confinement et de la fermeture des frontières. À Montréal, l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau a d’ailleurs pris des allures fantomatiques Comment cela se traduit-il au Canada? Les données disponibles sur le site de Statistique Canada permettent de constater une chute historique des vols au pays, qu’il s’agisse des vols à l’intérieur des frontières canadiennes ou des vols internationaux.Sur une base hebdomadaire, on recensait environ de 40 000 à 47 000 vols intérieurs de janvier à la mi-mars. On a observé par la suite une baisse marquée, avec 21 448 vols dans la semaine du 21 mars, puis une moyenne avoisinant les 13 000 vols de la fin mars à la mi-avril, les dernières données disponibles étant celles de la semaine du 18 avril.Le coup de frein est tout aussi marqué du côté des vols hors des frontières du Canada. Jusqu’à la mi-mars, les données de Statistique Canada permettent de compter en moyenne environ 12 000 vols par semaine. Dès la semaine du 21 mars, cependant, leur nombre baisse de façon très importante, passant à 5781, avant de poursuivre leur déclin qui conduit à 1352 vols dans la semaine du 18 avril.Inquiète des impacts à long terme de cette crise pour le secteur aérien, l’Association du transport aérien international (IATA, en anglais) a plaidé la semaine dernière pour une aide financière d’urgence d’Ottawa aux compagnies aériennes canadiennes. Une chute de 43 % de leurs revenus est anticipée.