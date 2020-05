Quoi surveiller aujourd’hui ?

L’origine du virus SRAS-CoV-2

L’Organisation mondiale de la santé tient une conférence de presse ce matin. Son sujet? L’arbre généalogique du virus causant la COVID-19.

La thèse qui demeure la plus probable est celle d’un virus d’origine animale, qui aurait trouvé un terrain fertile dans les marchés publics de Wuhan pour ensuite passer à l’humain. Reste que ce sujet, pourtant éminemment scientifique, est maintenant teinté de luttes géopolitiques. Depuis plusieurs semaines, la Maison-Blanche dit détenir des preuves que le virus provient d’un laboratoire de la ville, laissant entendre qu’il s’agirait d’une création de Pékin.

Pendant ce temps, la planète continue son déconfinement. Et puisque le Québec ne fait pas exception, on devrait en savoir plus à 13 h, comme c’est maintenant la tradition.