La planète COVID-19

À chaque jour suffit son point de presse sur la COVID-19.

À Québec, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, sa collègue à la Santé, Danielle McCann, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, seront au rendez-vous à 13 h pour discuter de la pandémie.

À travers la planète, l’heure est sans conteste au déconfinement : l’Europe poursuit sa marche vers la levée des mesures, et des pays comme la Russie songent maintenant à l’après-COVID-19. Qu’en pense l’Organisation mondiale de la santé ? On devrait en savoir plus ce matin, après le grand point de presse hebdomadaire de l’organisme onusien.