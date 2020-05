S’estimant lésés, des aînés portent plainte

Depuis que le premier ministre François Legault a repris le fameux « Envoye à maison ! » de Jean-Pierre Ferland, certains commerces et milieux de travail ont fait preuve d’un excès de zèle dans son application.

Quatre personnes de 70 ans et plus se sont plaintes à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) depuis le début de la pandémie parce qu’on leur a refusé l’accès à un commerce, parce qu’on a refusé de leur fournir un service ou parce qu’elles s’estimaient victimes de discrimination au travail.

« En règle générale, la discrimination basée sur l’âge est interdite, sauf si elle est prévue par la loi », a affirmé le président de la CDPDJ, Philippe-André Tessier, en entrevue au Devoir.

Cette disposition se trouve dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne. Un employeur ne peut donc pas refuser un emploi à quelqu’un à cause de son âge et un commerce ne peut pas refuser son accès non plus.

Qu’en est-il en temps de pandémie ? Le premier ministre Legault a bien demandé aux personnes âgées de 70 ans et plus d’éviter de sortir de chez elles pour les protéger du coronavirus tout en leur déconseillant d’aller faire leurs courses elles-mêmes.

« Tant que les personnes respectent les mesures de distanciation, ce n’est pas interdit », a expliqué M. Tessier, en ajoutant que les plages horaires ou les services de livraison destinés aux personnes âgées peuvent être considérés comme des accommodements raisonnables.

« Et si vous regardez les consignes gouvernementales en lien avec ça, c’est quand même assez bien explicité, qu’il n’y a pas d’automatisme pour les 70 ans et plus. Il y a certaines catégories de personnes qu’on vise à protéger plus, mais les personnes de 70 ans et plus peuvent sortir pour aller faire des courses lorsqu’elles en ont besoin. Les règles gouvernementales le permettent présentement. Vous n’avez pas besoin de faire appel à la Charte pour ça. »

Un contrat en péril

Cet excès de zèle pourrait avoir de graves répercussions financières pour un entrepreneur de la région de Baie-Comeau qui œuvre depuis des années dans le secteur minier et dont les activités ont pu reprendre récemment. Il a accepté de nous parler de façon anonyme puisqu’il craint de perdre un contrat de plusieurs millions de dollars avec l’une des grandes minières présentes au Québec.

Celle-ci semble appliquer de façon trop littérale une recommandation de l’Institut national de santé publique (INSPQ) qui exclut les travailleurs de 65 ans et plus du transport collectif par avion vers les mines de Fermont. L’homme, qui comptait se rendre par ses propres moyens là-bas, ne pourra pas y mettre les pieds.

« S’ils ne font pas d’exception, ça pourrait mettre en péril ma compagnie », a-t-il dit en entrevue. Il craint de perdre des sommes importantes si personne n’est sur place pour superviser son chantier. Il tente pour l’instant de trouver un arrangement avec la minière et rejette l’idée de porter plainte à la CDPDJ de crainte d’envenimer la situation.

« C’est illégal », a tranché l’avocate spécialisée en droit des aînés Denise Boulet. Selon elle, la formulation de cette recommandation de l’INSPQ est malheureuse et risque d’entraîner des dérapages.

« Il faudrait vraiment que la personne soit infectée par le coronavirus pour que ça soit justifié, a-t-elle ajouté. La recommandation existe pour la protection de cette personne, mais si elle la refuse, cette personne accepte de prendre le risque. »