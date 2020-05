La pandémie bouleverse la vie comme la mort. Les services religieux se font à huis clos. Les thanatologues n’embaument pas les personnes emportées par la COVID-19, qui ne peuvent pas non plus être exposées. Les salons funéraires ne reçoivent pas plus de cinq visiteurs à la fois. Pour le complexe funéraire Aeterna, la solution passe notamment par... le service à l'auto.

1 Lucie Marsolais, directrice générale du complexe funéraire Aeterna, accueille les clients avec des gants. Renaud Philippe Le Devoir

2 Les dépouilles des victimes de la COVID-19 sont traitées dans une section fermée de l'établissement et avec des précautions particulières. Renaud Philippe Le Devoir

3 Les victimes de la COVID-19 doivent être incinérées ou inhumées sans la présence de leurs proches. Le thanatologue Jacob Lamoureux pose une rose sur une dépouille avant de procéder à sa crémation. Renaud Philippe Le Devoir

4 Jacob Lamoureux déplace la dépouille d'une victime de la COVID-19 qui doit être autopsiée. Renaud Philippe Le Devoir

5 Jérôme Beaulieu et Jacob Lamoureux, les deux thanatologues du complexe, font une pause dans une salle de présentation qui a été reconvertie en entrepôt pour recevoir tous les meubles qui ont dû être déplacés pour permettre de respecter les consignes de distanciation physique. Renaud Philippe Le Devoir

6 Un employé du salon funéraire enfile des gants avant de commencer son travail. Renaud Philippe Le Devoir

7 Les employés du salon funéraire préparent l'exposition d'un défunt, qui se fera pour une toute première fois au travers d'une vitrine. À l'extérieur, les visiteurs pourront s'approcher en voiture de la dépouille et se recueillir à tour de rôle. Renaud Philippe Le Devoir

8 Les employés du salon funéraire préparent la présentation. Renaud Philippe Le Devoir

9 Lucie Marsolais est à la fois heureuse d'offrir cette option aux familles et nerveuse de voir comment se déroulera cette première. Elle donne ses dernières consignes en vue de la cérémonie. Renaud Philippe Le Devoir