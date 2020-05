Quoi retenir de la fin de semaine?

Une hausse de cas due à une erreur informatique

Le Québec a connu ce week-end une augmentation soudaine de 2209 nouveaux cas enregistrés de COVID-19, portant le total de la province à 31 865. Toutefois, selon le ministère de la Santé, ce bond est en fait attribuable à un problème informatique qui a eu pour conséquence que 1317 cas détectés entre le 2 et le 30 avril n’avaient pas été encore compilés dans les données officielles.

On compte désormais 22 402 cas actifs au Québec, c’est-à-dire après soustraction des décès et des guérisons. Le bilan des décès s’élevait dimanche à 2205 et 1754 personnes sont hospitalisées, dont 218 aux soins intensifs.

Dimanche, le gouvernement Legault a aussi répondu aux commissions scolaires anglophones, qui disaient vendredi pouvoir décider elles-mêmes des dates de réouverture de leurs écoles. Et la réponse a été : non. « Il s’agit d’une compétence exclusive du gouvernement du Québec », a fait savoir dimanche le cabinet du ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Les écoles anglophones devront ainsi se conformer aux dates annoncées plus tôt cette semaine, soit le 19 mai pour les établissements de la grande région de Montréal et le 11 mai pour le reste du Québec.