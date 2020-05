1 Besançon (France), le 27 avril 2020 | Une naissance «exceptionnelle» est récemment survenue au zoo du muséum de la Citadelle de Besançon, en France. Un bébé Langur de François, une espèce de singe vivant en Chine et au Vietnam et sérieusement menacée d’extinction, a vu le jour le 18 mars dernier. « Il ne subsisterait que 2000 individus dans la nature, et 133 en établissements zoologiques dans le monde », soutient le muséum. Alors que le zoo s’est vidé de ses visiteurs en raison de la pandémie, le petit primate mâle a effectué ses premières sorties dans son enclos, sous le regard de son père, Johan, et de sa mère, Ping. Cette naissance est la quatrième de cette espèce en captivité en Europe et la cinquième dans le monde. Sébastien Bozon Agence France-Presse