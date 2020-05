Quoi surveiller cette fin de semaine?

Le meilleur du journalisme au Québec

Ce dimanche 3 mai, le monde souligne la Journée mondiale de la liberté de la presse. Au Québec, c’est aussi depuis l’an dernier l’occasion de célébrer ce qui ce fait de mieux dans les médias au Québec dans le cadre des Grands Prix du journalisme.

Ce dimanche, COVID-19 oblige, pas de gala, mais les prix seront tout de même décernés.

Les journalistes du Devoir sont en lice pour deux prix Judith-Jasmin, soit dans les catégories Arts et culture et Grands reportages. Nos photographes, eux, sont en lice pour trois prix Antoine-Desilets, soit dans les catégories Société, Politique et Justice et faits divers.