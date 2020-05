6 Jasmine Winner, 65 ans, une des résidentes les plus isolées, vit au 5e étage, branchée 16 heures par jour à un compresseur d'oxygène, à cause d'un asthme sévère et dégénératif. «La COVID ne me fait pas peur, ma maladie est bien pire, et de toute façon je ne peux plus sortir de chez moi.» Désormais, elle vit grâce à l'aide de ses voisins et d'associations. «Je suis devenue dépendante de tout le monde et j'ai dû apprendre à demander.» Valérian Mazataud Le Devoir