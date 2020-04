L’OMS réunit son comité d’urgence

Les experts du comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) se réunissent aujourd’hui pour une première fois depuis le 30 janvier, quand ils avaient sonné l’alerte maximale face à la progression de la COVID-19.

À l’époque, la maladie était encore contenue dans l’empire du Milieu : on dénombrait seulement 83 infections et aucun décès hors de Chine. La situation a bien changé depuis. On compte désormais près de 227 000 morts dues au nouveau coronavirus sur la planète, selon le décompte de l’Université Johns Hopkins.

Le virus SRAS-CoV-2 ne cesse d’ailleurs de surprendre les scientifiques. Outre des soupçons par rapport au risque d’AVC chez les jeunes adultes, il pourrait aussi être en cause dans une mystérieuse maladie inflammatoire détectée ces derniers jours chez des enfants européens.