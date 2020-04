Des détails sur l’attentat de 2019 à Christchurch

On devrait bientôt en savoir plus sur les circonstances de la plus grande tuerie de masse de l’histoire moderne de la Nouvelle-Zélande : un rapport très attendu sur l’attentat de Christchurch doit être publié ce matin.

Il y a un peu plus d’un an, le 15 mars 2019, un suprémaciste blanc australien abattait 51 personnes dans deux mosquées de la métropole de l’île du Sud, un acte terroriste diffusé en direct sur les médias sociaux.

Après avoir longtemps nié son crime, l’auteur des fusillades a finalement plaidé coupable jeudi dernier — à la surprise de plusieurs — à toutes les accusations déposées contre lui.