Legault accusé de mal soigner les infirmières

Des infirmières jugent ridicule la prime salariale COVID-19 offerte « aux anges gardiens » par le gouvernement Legault. Elles sont d’autant plus indignées que le montant n’a été versé qu’en partie lors de leur dernière paye, jeudi. Des soignantes disent avoir reçu entre 40 $ et 50 $ (après impôts) pour deux semaines de travail.

Le gouvernement du Québec a annoncé, début avril, des primes salariales pour récompenser les professionnels de la santé (personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires, préposés aux bénéficiaires et travailleurs sociaux) qui combat la COVID-19 : 8 % pour les employés des urgences, des soins intensifs, des CHSLD, des centres de confinement et des cliniques de dépistage, qui travaillent directement auprès de patients atteints du coronavirus ; et 4 % pour « tous les autres ». Le montant varie en fonction du salaire de chaque professionnel.

Caroline Dufour, assistante infirmière-chef à l’urgence de l’hôpital de Gatineau, a droit à une prime de 8 %. Elle aurait dû recevoir un montant net d’environ 100 $ lors de sa dernière paye. La moitié de cette somme a été déposée dans son compte jeudi. « C’est déjà pas grand-chose et on n’est même pas capable de nous la payer au complet, dénonce-t-elle. Pour les risques qu’on prend pour nous et notre famille, 8 %, c’est presque rien. » Elle juge cette prime encore plus « dérisoire » pour les soignants en CHSLD, où le « chaos » règne.

Un infirmier qui travaille à l’urgence de l’hôpital Santa-Cabrini, à Montréal, se dit insulté par cette prime. « On a envie de la retourner, mais on ne sait pas comment », affirme celui qui préfère conserve l’anonymat afin de respecter son devoir de loyauté envers son employeur. Il a l’impression que le gouvernement Legault s’est servi de cette « prime bonbon » pour se faire du « capital politique ». « Et pour nous remercier, ajoute-t-il, on annule nos vacances et nos fériés. On est déjà à bout. »

Selon la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), la « majorité des infirmières au Québec » devant obtenir une prime de 8 % en a reçu une de 4 % lors du jour de paye, jeudi dernier. Selon la FIQ, l’allocation de repas de 15 $ pour les salariés en heures supplémentaires, ainsi que la compensation de 30 $ pour les frais de garde (destinée aux parents qui font des heures supplémentaires le soir, la nuit ou la fin de semaine), n’a pas été remise non plus.

Mécontent de la situation, le Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais-FIQ a déposé un grief collectif pour le non-paiement de la prime de 8 % et de ces compensations financières.

À la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), les membres éprouvent aussi des problèmes avec la prime de 8 %. « Ils la donnent seulement pour les heures passées dans les départements identifiés [ex. : soins intensifs], dit Hubert Forcier, conseiller à l’information de la FSSS-CSN. C’est tout un travail pour le service de la paye de passer sur l’horaire du personnel pour voir quand la prime de 8 % s’applique. »

D’où l’intérêt, dit-il, d’offrir une prime de 3 $ à 4 $ l’heure pour l’ensemble du personnel durant la crise.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique que « ce qui était minimalement prévu d’être versé, pour la paye du 23 avril, couvrait l’équivalent de l’application de la prime de 4 % pour l’ensemble du personnel visé ». « La détermination de la part additionnelle de 4 % nécessite beaucoup d’intervention manuelle, ce qui implique que les résultats des validations seront traduits dans les prochaines payes du personnel salarié visé », précise le MSSS dans un courriel.

Hausse de salaire demandée

Ce retard de versement est la goutte qui fait déborder le vase pour certains soignants. Au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, une pétition réclamant une prime de 15 % circule. Alexandre Magdzinski, vice-président de l’Association québécoise des infirmières et infirmiers, l’a signée. « La prime de 8 % n’est pas vraiment assez en regard de la quantité de sacrifices qu’on fait actuellement », dit-il.

Quelque 4000 travailleurs ont été infectés, rappelle-t-il. Deux préposées aux bénéficiaires sont décédées de la COVID-19.

« C’est le bon moment pour valoriser ce qu’on fait, dit Alexandre Magdzinski. Ça va passer un message. Ce ne sont pas juste des mots, des paroles. »

À New York, l’hôpital Northwell Health a annoncé, il y a une semaine, qu’il offrirait un bonus de 2500 $ ainsi qu’une semaine de vacances supplémentaire à ses travailleurs au front. En France, le gouvernement accordera une prime de 500 à 1500 euros nets au personnel soignant engagé dans la lutte contre la COVID-19.

C’est ce qui fait dire à l’infirmier de l’hôpital Santa Cabrini, interviewé par Le Devoir, que la prime de 8 % est « ridicule ». « On aurait aimé une hausse salariale, dit-il. Le danger est présent tout le temps. On fait face à toutes sortes de bactéries. La surcharge est toujours présente. »

Joannie Gravel, infirmière à l’Hôtel-Dieu de Sorel-Tracy, revendique une augmentation salariale de 4 $ l’heure. « On veut que les heures supplémentaires soient payées à taux double au lieu d’à temps et demi, dit-elle. On veut que le ratio infirmière-patient soit sécuritaire. On ne peut pas soigner nos patients si le gouvernement ne prend pas soin de nous. »

Ses collègues et elle, qui travaillent au CISSS de la Montérégie-Est, ont appris dernièrement que les vacances et les fériés prévus en mai sont annulés. Reste maintenant à voir ce qui adviendra des vacances estivales durant lesquelles la deuxième vague de COVID-19 pourrait survenir.

« Est-ce qu’on va être obligées de les annuler ? demande Caroline Dufour. Là, on va en avoir besoin ! »