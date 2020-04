Le plan de Québec pour rouvrir l’économie

On a appris hier que les garderies et les écoles du Québec rouvriraient dès la mi-mai, mais qu’en est-il des commerces ? À partir de quel jour permettra-t-on aux différentes boutiques de rouvrir leurs portes ? Et surtout, quels commerçants pourront rouvrir en premier ?

On devrait bientôt avoir des réponses à ces questions : le gouvernement de François Legault doit présenter aujourd’hui son plan de réouverture de l’économie.

On peut parier qu’il s’agira du sujet principal de son point de presse quotidien, qui doit avoir lieu à 13 h, comme d’habitude.