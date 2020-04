Un plan pour les écoles

Juste après son point de presse quotidien sur la pandémie de coronavirus, le premier ministre du Québec, François Legault, présentera son plan de réouverture des écoles aujourd’hui. On devrait enfin connaître la date à laquelle les élèves du primaire et du secondaire retourneront en classe, ainsi que les mesures qui seront mises en place pour faire appliquer les règles de la santé publique. Le sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre dans les dernières semaines et ça risque de continuer.

À titre de comparaison, l’Ontario a annoncé hier que toutes les écoles publiques de la province resteront fermées au moins jusqu’au 31 mai.