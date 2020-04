Quoi retenir de la fin de semaine?

Du positif dans les bilans quotidiens au Québec

La COVID-19 a continué sa progression cette fin de semaine au Québec, alors que 1491 nouveaux cas ont été rapportés, portant le total de la province à 24 107. On déplorait aussi 175 nouveaux décès, pour un total de 1515 depuis le début de la crise. Le point positif, c’est que le nombre de nouveaux décès rapportés dimanche (69) est le plus bas depuis le 19 avril. En outre, le nombre d’hospitalisations n’a augmenté que de 9 dimanche pour atteindre 1518, et 215 personnes se trouvent aux soins intensifs. Le trio Legault-Arruda-McCann a fait relâche de point de presse pour le week-end.

À Montréal, un « hôpital mobile » a été aménagé dans un aréna pour traiter des personnes atteintes de la COVID-19. Avec la collaboration du CIUSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal, la Croix-Rouge a déployé une dizaine de tentes sur la patinoire de l’aréna Jacques-Lemaire, dans l’arrondissement de LaSalle. L’installation, qui ouvrira officiellement lundi, permettra de soigner jusqu’à 40 patients à la fois.