8 Tacoma (États-Unis), le 21 avril 2020 | Le Jour de la Terre a soufflé ses 50 bougies le 22 avril. Mais en raison de la pandémie qui secoue la planète, cette journée n’a pas été l’occasion pour citoyens et groupes écologistes d’accentuer la pression sur les gouvernements afin de lutter rapidement contre les changements climatiques. Pourtant, «la pandémie est un rappel brutal de la vulnérabilité des humains et de la planète face aux menaces internationales, lançait mercredi dans un message sans équivoque le Programme des Nations unies pour l’environnement. Il faut remédier aux dommages non maîtrisés causés à notre environnement.» Ted S. Warren Associated Press