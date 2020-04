D’est en ouest, un pays fermé

Trois semaines de route et des centaines de photos derrière lui, Renaud Philippe est de retour au Québec. Le Devoir en a profité pour faire avec lui le bilan du projet « Isolement | Journal de route en temps de pandémie ». Propos recueillis par Guillaume Levasseur.



Quelle est l’origine du projet « Isolement | Journal de route d’une pandémie » ?

Comme photographe documentaire, je voulais évidemment travailler sur la COVID-19. Ça me fascinait de savoir le pays complètement fermé, partout, d’est en ouest. C’est une situation assez unique, donc j’ai voulu voir ça.

Je voulais travailler comme photographe documentaire. L’objectif, ce n’était pas de refaire le travail des photographes de presse dans chaque communauté, c’était vraiment d’essayer de porter un regard très personnel sur une situation qui est historique. C’est pour ça qu’on a pris la décision de le faire en noir et blanc. Ça a laissé plus de place à l’interprétation de l’atmosphère. Et une fois le projet élaboré, en deux jours tout s’est préparé.

Dans quelle mesure le voyage était-il planifié, notamment en ce qui concerne la sécurité ?

J’ai suivi la route des capitales de chaque province et la Transcanadienne. Non, ce n’était pas un voyage où tout était planifié, parce que c’était vraiment une errance. Habituellement, on travaille sur des sujets précis, avec des contacts avec les gens, avec une histoire, avec quelque chose qui se passe… Là, il faut trouver une façon de

documenter en ne faisant pas juste des photos vides. Ce n’est pas

évident comme sujet.

Sur la route, je dormais dans des hôtels qui sont complètement adaptés pour recevoir les très peu nombreux visiteurs. Évidemment, je devais manger. Assez rapidement, je ne me suis arrêté qu’à des services au volant ou j’ai commandé par application de la nourriture qui était laissée devant ma porte.

Et il y avait évidemment les précautions à prendre : le masque, la distanciation sociale, les règles générales, en plus de désinfecter le matériel de façon régulière avant et après chaque sortie.

J’étais tout seul dans ma voiture. Je n’avais surtout pas de contact avec les gens. C’est un peu comme si j’avais été en isolement dans ma voiture et que j’étais allé faire des marches ici et là, explorant les quartiers ou un centre-ville.

C’est ça aussi, l’exercice : se plonger dans une réalité pendant trois semaines, à l’extérieur de chez soi, sans les appels qui entrent, le quotidien. Et c’est ça qui est important en fait : se mettre dans cet état d’esprit, observer c’est quoi, l’impact de la COVID-19, et comment ne pas transmettre ça. À un moment donné, chaque surface qu’on touche, chaque personne qu’on touche, c’est fou à quel point ça prend de la place dans toutes, toutes, toutes, toutes, toutes les actions de la vie quotidienne.

Est-ce qu’il y a eu un moment particulièrement marquant pendant la traversée ?

Je ne pense pas qu’il y ait eu un moment plus marquant qu’un autre, je pense que c’est l’ensemble qui est marquant. Ce furent trois semaines en solitaire dans un pays complètement vide, où je suis allé d’un centre-ville à un autre pour comprendre que tout est pareil, tout est formaté quand les gens ne sont plus là.

Ça amène des ambiances assez particulières qui sont un peu lourdes, et cette question : « quoi photographier ? », en permanence. Il n’y a rien. Il y a le vide. Photographier l’absence des gens, mais photographier aussi ce sentiment qui m’a habité, cette espèce d’anxiété sociale, que je ne ressentais pas nécessairement, mais que je percevais, ç’a été ça, l’exercice.

Dans les réseaux sociaux, notamment, le projet a parfois été critiqué…

Disons qu’il y a surtout eu des discussions, des commentaires, mais il y a aussi eu des critiques assez virulentes. J’ai fait la paix avec ça. Je crois que le travail documentaire est capital. Je me dis que les images qu’on prend aujourd’hui, dans 20 ans, 30 ans, elles auront une autre signification et en plus, elles vont exprimer certainement le début de quelque chose. Ce sera un point zéro. La COVID-19, comment les sociétés vont se développer à partir de ça… C’est un travail qui non seulement a toute sa raison d’être, mais qui est aussi super-important.